Putin odebrał im nadzieję. "Muszą nauczyć się z tym żyć"

Cały świat obiegły obrazy z Kremla przemawiającego do Zgromadzenia Parlamentarnego Władimira Putina. Dyktator przez niemal dwie godziny mówił do ziewających i w części przysypiających rosyjskich dygnitarzy. Jak zauważyła w programie "Newsroom" Masza Makarowa, Rosjanka mieszkająca w Polsce, widziane zniechęcenie było nieprzypadkowe. - Wojna staje się tłem życia Rosji, życia elit. To jest jego propozycja dla nich, muszą nauczyć się z tym żyć - mówiła. Jak podkreślała z kolei Maja Wolny, pisarka, która wielokrotnie podróżowała do Rosji, podobnie wygląda podejście całego społeczeństwa. - Przeciw został stłumiony - mówiła.