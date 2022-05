Putin nie wymieni obrońców Azowstalu na swojego przyjaciela

Rzecznik kremla wyjaśnił, że Medwedczuk jest obywatelem Ukrainy i nie ma żadnego związku z Rosją. - Nie jest też żołnierzem, dlatego nie ma mowy o jakiejkolwiek wymianie, a jeżeli chodzi o osoby, które oddały się do niewoli w Azowstalu, to są to żołnierze i członkowie nacjonalistycznych grup. To zupełnie inna kategoria ludzi i ciężko mówić o jakichkolwiek wymianach - stwierdził rzecznik Kremla cytowany przez portal Ukraińska Prawda.