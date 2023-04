Putin na ławie oskarżonych jak pospolity okrutny zbrodniarz? Kto może go aresztować

Oskarżyć głowę obcego państwa? Przed międzynarodowym sądem? Znamy już trzy precedensy: prezydent Serbii Slobodan Milošević odpowiadał za ludobójstwo, brutalne czystki etniczne i zbrodnie wojenne, w 2001 r. wydały go Trybunałowi nowe władze Serbii, nie doczekał końca procesu, zmarł w więzieniu. Drugiego, prezydenta Libii Muammara Kaddafiego, w 2011 r. przed Trybunałem oskarżyła Rada Bezpieczeństwa ONZ za okrutne tłumienie rebelii we własnym państwie. Nie było procesu, po wykryciu jego kryjówki zlinczował go tłum. Najczęściej przytaczanym casusem jest historia prezydenta Sudanu Omara al-Baszira, oskarżonego o zbrodnie przeciw ludzkości. Nakaz aresztowania al-Baszira MTK wydał jeszcze w 2009 r., a dotąd oskarżonego nie doprowadzono przed sąd. Początkowo nowe władze Sudanu nie chciały go wydać, próbowano go sądzić w kraju, teraz gdzieś się ukrywa. Prokurator MTK gromadzi dowody, ale nie ma własnej policji; musi korzystać z pomocy policji danego kraju.