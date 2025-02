Putin może skompromitować Trumpa? "Całkowicie go dezawuuje"

W przestrzeni publicznej pojawiają się obawy, że Władimir Putin odwróci się od Stanów Zjednoczonych i zacznie grać na własnych zasadach. Radosław Pyffel z Instytutu Sobieskiego w programie “Neswroom” WP zwrócił uwagę, że “Rosja zawsze zaczynała konflikty globalne z kimś innym, a potem dokonywała wolty”. Podkreślił, że Chiny może niepokoić to zbliżenie amerykańsko rosyjskie. - O ile ostatecznie Putin właśnie odwróci się na pięcie i porzuci Amerykanów, wtedy całkowicie skompromituje Trumpa, całkowicie go dezawuuje w oczach Europejczyków, dla których teraz Chiny stają się pewnego rodzaju opcją - mówił gość programu. Zwrócił uwagę, że Trump chce nakładać cła na Europę i nie zamierza konsultować z Europejczykami pokoju w Ukrainie. Do tego dochodzi również kwestia wyjęcia Grenlandii spod zwierzchnictwa Danii. Ta oferta amerykańska dla Europy, no mówiąc generalnie jest słaba - stwierdził.

