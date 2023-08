Nie chcą iść na front. Wyciekło nagranie z rosyjskiej fabryki

Rosja ma problem z ochotnikami na wojnę w Ukrainie. Do sieci wyciekło nagranie z jednej z fabryk w rosyjskim mieście Togliatti, na którym rekruterzy straszą przymusowym wcieleniem do armii. Ale mają też zachęty: finansowe oraz prawne. - Jeśli ktoś chce zatrzymać jakieś dotyczące go postępowanie sądowe, może to zrobić już dziś - mówi rekruter.