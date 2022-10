Putin: "jestem zaskoczony". Buta na Kremlu

Jednym z najbardziej charakterystycznych momentów dla kremlowskiej propagandy związany był z przywołaniem przez Putina wyników pseudoreferendów na - zajmowanych przez Moskwę - terenach Ukrainy. Miały one miejsce w ubiegłym tygodniu. To na podstawie ich wyników - oscylujących w okolicach 90 proc. - Putin ogłosił aneksję kolejnych terytoriów należących do Ukrainy.