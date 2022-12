"Putin jest zdeterminowany". Gen. Bieniek wyjaśnia sytuację na froncie

- Putin chyba zmienił zamysł "specjalnej operacji wojskowej", bo 9 miesięcy ciężkich walk i krwawych strat Rosji nie oznacza, że zdobyli oni duże terytorium - uważa gen. Mieczysław Bieniek, były zastępca dowódcy strategicznego NATO. - Putin jest zdeterminowany, by prowadzić ją do momentu, kiedy sam postanowi ją przerwać, ale przypominam, że Ukraińcy bronią się skutecznie - mówił ekspert w rozmowie z Agnieszką Kopacz-Domańską w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski. Generał Bieniek był też dopytywany o kolejne cele Rosji. - Oni widzą, jak zręcznie bronią się Ukraińcy. Gdzieś trwają już zakulisowe rozmowy, natomiast strona ukraińska dąży do odtworzenia granic sprzed 24 lutego, choć trzeba powiedzieć, że warunki terenowi i zima na razie nie pozwalają na kontynuowanie intensywnych kontrataków - dodał wojskowy.