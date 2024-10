Putin użyje broni jądrowej? "Obawia się jednego"

- Władimir Putin z wojny uczynił sposób rządzenia własnym krajem i gdyby nie wojna, to pewnie zostałby zmieciony z Kremla. Już dawno zastąpiłby go ktoś inny, bo jego popularność padała. To jest patologiczna osobowość, despota oderwany od rzeczywistości - mówił w programie "Tłit" Wirtualnej Polski były dowódca jednostki GROM, gen. Roman Polko. W jego ocenie rosyjski dyktator byłby skłonny wydać rozkaz użycia broni jądrowej. Jednak - zdaniem generała - Putin boi się, że taki rozkaz nie zostałby przez jego podwładnych wykonany. - Nikt nie chce być międzynarodowym bandytą, który nacisnął guzik nuklearny (…). Jeżeli chodzi o masowe mordy, to Putin nie cofnie się przed niczym. Jedyne co go ogranicza, to obawa przed własnym otoczeniem - powiedział gen. Polko.