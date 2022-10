Putin jest nieobliczalny? "Walczy nie tylko z Ukrainą"

- Ukraińcy odzyskują kolejne terytoria. Rosja przyparta do muru może zdecydować się na jakiś szaleńczy ruch, bo Putin walczy nie tylko z Ukrainą. On też walczy wewnątrz Rosji o swoją pozycję i może dojść do sytuacji, że jego pozycja będzie tak słaba, że będzie musiał wykonać jakiś spektakularny ruch, a została mu już tylko broń jądrowa, bo reszta jego sił już jest w stanie dość mocnego rozkładu - ocenił w programie "Newsroom”"WP były inspektor Sił Powietrznych gen. Tomasz Drewniak. Jego zdaniem siła rażenia rosyjskiej taktycznej broni jądrowej zależy od tego "co Rosjanie chcieliby osiągnąć tym wybuchem". - Jeśli będą chcieli zabić jak najwięcej ludzi, to wtedy zrobią tak jak w Hiroszimie - bomba wybuchnie gdzieś w powietrzu i skazi najwięcej terenu. Jeżeli będą chcieli tylko wysłać ostrzeżenie, to zrobią jakiś podwodny wybuch, który w zasadzie ludziom nic nie zrobi - tłumaczył generał. Podkreślił, że ruchy Rosji ciężko przewidzieć, bo kieruje tym krajem człowiek, "który jest nieobliczalny".