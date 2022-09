Putin dąży do aneksji. Musi się z tym liczyć

Władimir Putin potwierdza chęć przeprowadzenia referendów na okupowanych terenach Ukrainy. Jak wskazują specjaliści, to krok który ma wprost otworzyć drogę do ich aneksji i włączenia w skład Rosji. Zdaniem Ryszarda Schnepfa, byłego ambasadora RP w Stanach Zjednoczonych, który był gościem programu "Newsroom" Wirtualnej Polski, Putin musi się liczyć z tym, że Zachód nie uzna zapowiadanych referendów. - To jest desperacja Putina. On znalazł się w bardzo złej sytuacji, nie ma dobrego rozwiązania. Świat bardzo krytycznie przyjął pomysł referendów. One nie zostaną z całą pewnością uznane. Nie wiem, czy one zostaną przeprowadzone, bo sytuacja jest dla Rosji bardzo trudna.

