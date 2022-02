Putin czekał na ten moment? Ekspert o możliwym ataku

- To jest absolutny wymóg tej sytuacji - stwierdził w programie "Newsroom" w WP dr Witold Rodkiewicz, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich, odpowiadając na pytanie, czy Polska powinna w obecnej sytuacji trzymać się z USA, być sojusznikiem Waszyngtonu i mówić z amerykańskimi politykami jednym głosem. - Sytuacja nie idzie w dobrym kierunku, ale nasz poziom bezpieczeństwa poprawił się. Jednak kilka tysięcy amerykańskich żołnierzy, to jest wzmocnienie. To jest jeszcze mało, ale kierunek jest dobry - dodał. Prowadzący program zwrócił uwagę, że wielu komentatorów uważa, że Putin czeka na zakończenie Igrzysk Olimpijskich z rozpoczęciem agresji na Ukrainę. - To są spekulacje, ja nie wierzę, że to ma jakiekolwiek znaczenie. Chińczycy jednoznacznie popierają stronę rosyjską. Jeśli spojrzeć na ostatnią debatę Rady Bezpieczeństwa ONZ, to Chiny były jedynym krajem, który bardzo wyraźnie poparł Rosję - stwierdził dr Witold Rodkiewicz.