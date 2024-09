Putin chce ustanowić nową granicę? "To cel strategiczny"

Były dowódca Wojsk Lądowych generał Waldemar Skrzypczak mówił w programie "Newsroom" WP, że obecnie jedną z kluczowych kwestii na froncie w Ukrainie, jest przyszłość trwającej ofensywy Rosjan w Donbasie, a zwłaszcza pytanie, czy armia Putina zdoła przełamać umocnienia w okolicach Kramatorska i Słowiańska. - Jeżeli Rosjanom uda się ten ufortyfikowany rejon przełamać, to w zasadzie wejdą w głębie operacyjną i - co jest dla mnie zatrważające - dojdą do Dniepru - alarmował generał. - Moim zdaniem celem strategicznym Putina stało się teraz dojście do Dniepru i Putin chciałby pewnie, żeby Dniepr był granicą miedzy "nową Rosją", a tą "nową Ukrainą", leżącą na zachód od Dniepru, którą Rosjanie chcieliby ustanowić w wyniku zawieszenie broni - powiedział generał Skrzypczak. Patrycjusz Wyżga pytał też o operację ukraińskiej armii w obwodzie kurskim w Rosji. - Twierdze, że Ukraińcy nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa. Na pewno nie dadzą się pobić w rejonie Kurska (…). Sądzę że przygotowują potencjał, którym będą dalej próbowali szarpać obronę armii rosyjskiej - ocenił wojskowy.

