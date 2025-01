Putin chce "dobić" Ukrainę. Nadzieje elit zmieniły się w rozczarowanie

- Prezydent Władimir Putin czerpie przyjemność z prowadzenia wojny i nie jest skłonny do kompromisów, ponieważ uważa, że może "dobić" Ukrainę. Prezydentowi podoba się wojna, czuje ekscytację. Po co zatrzymywać się w połowie drogi, skoro można osiągnąć ostateczne zwycięstwo? – tłumaczy logikę Putina jedno ze źródeł zbliżonych do administracji prezydenta.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy prognozuje trzykrotne spowolnienie wzrostu gospodarczego Rosji w tym roku – do 1,3 proc. Z kolei Bank Rosji przewiduje spadek nawet ośmiokrotny – do zaledwie 0,5 proc. W niektórych kwartałach gospodarka może nawet zanotować ujemny wzrost – ostrzega Sofija Donec, główna ekonomistka Renaissance Capital. Jednak Putin woli wierzyć prognozom Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego, które obiecuje mu wzrost PKB o 2,5 proc., mimo zaostrzających się sankcji, spadku dochodów z eksportu, bezprecedensowego deficytu siły roboczej i rosnącej inflacji.

Nie wiadomo również, co dokładnie proponuje Putinowi Trump. Według agencji Reuters jego doradcy opracowali kilka planów dotyczących Ukrainy. Jeden z nich, autorstwa specjalnego wysłannika Keitha Kellogga, zakłada zamrożenie działań wojennych wzdłuż linii frontu i rezygnację z zapraszania Ukrainy do NATO przez 10 lat. Drugi, zaproponowany przez wiceprezydenta J.D. Vance’a, obejmuje utworzenie strefy zdemilitaryzowanej i neutralny status Ukrainy.

- W propozycjach Trumpa nie ma nic interesującego - powiedział 3 stycznia stały przedstawiciel Rosji przy ONZ, Wasilij Nebenzia. - To jakieś niejasne sygnały o gotowości do czegoś. Często słyszymy słowo "zamrożenie konfliktu". Prezydent 19 grudnia jasno i wyraźnie powiedział, na jakich warunkach jesteśmy gotowi rozmawiać nie o zamrożeniu, a o zakończeniu tego konfliktu. (…) Ale jak dotąd żaden sygnał z nowej amerykańskiej administracji nie wskazuje na to, że są to propozycje, które byłyby dla nas interesujące – stwierdził Nebenzia.