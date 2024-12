Putin boi się buntu. Nawet 20 lat więzienia dla nieposłusznych władzy

Wcześniej za organizację zbrojnego powstania lub aktywny udział w nim groziła kara od 12 do 20 lat więzienia z możliwością ograniczenia wolności do 2 lat. Teraz kara wynosi od 15 do 20 lat, a jeśli powstanie spowoduje śmierć lub inne poważne konsekwencje, przewidziana jest kara od 15 do 20 lat więzienia z grzywną od 500 tys. do 1 mln rubli lub dożywotnie pozbawienie wolności.