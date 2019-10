Puszcza Notecka. Policja wciąż szuka Jacka D. Miał podpalić rodzinny dom

Policjanci nadal szukają 60-letniego Jacka D., byłego drwala z Kaplina w Wielkopolsce. Mężczyzna jest podejrzewany o podpalenie swojego domu. Funkcjonariusze proszą o pomoc mieszkańców okolicznych miejscowości.

Dwanaście dni temu mężczyzna miał około godz. 3.00 nad ranem podpalić dom, w który mieszkał ze swoją rodziną w Kaplinie. W środku było pięć osób. Pożar ugaszono, a 60-latek uciekł. Na szczęście, mieszkańcy domu zorientowali się, że wybuchł pożar i uciekli. Mogło dojść do tragedii, bo w miejscu, w którym był największy płomień, znajdowała się butla z gazem.

Policja apeluje do mieszkańców

- Policjanci nadal poszukują Jacka D. W sprawie zaangażowanych jest wiele osób, ale też sporo środków technicznych. Pomimo podjętych czynności, do chwili obecnej nie udało się ustalić jego miejsca pobytu - powiedział w TVN24 asp. sztab. Przemysław Araszkiewicz z międzychodzkiej policji.

Policjanci zwracają się z apelem do mieszkańców, by zwrócili uwagę na wszystkie osoby przypominające z wyglądu 60-latka. Każda informacja mogąca przyczynić się do ustalenia miejsca, w którym może przebywać poszukiwany, jest niezwykle ważna. Wszelkie informacje w tej sprawie, nawet anonimowo można przekazywać pod numer tel. 95 748 8211, 510 064 738 lub 112.