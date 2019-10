Dramat w greckim obozie na Lesbos. Dzieci popełniają samobójstwa

W obozie Moria na Lesbos przebywa obecnie ponad 10 tys. migrantów. To czterokrotnie więcej, niż może się tam pomieścić. Właśnie dlatego tysiące z nich zostało zmuszonych, by zamieszkać w otaczającym ośrodek gaju oliwnym.

Ayman, który uciekł do Grecji z powodu wojny w Syrii, koczuje w gaju oliwnym już prawie miesiąc. Namiot rozłożony przy największym obozie dla uchodźców w Europie to dom dla czterech osób. Przy herbacie Ayman opowiadział reporterowi "Deutsche Welle” o życiu w obozie: brudnym, zatłoczonym i niebezpiecznym.

Nowa fala migracji

Przypadki samobójstw wśród dzieci

- Przypadki, z którymi mamy do czynienia, to przede wszystkim dzieci dotknięte traumą. Jest ona spowodowana sytuacją w krajach ich pochodzenia i trudną podróżą, którą musiały przetrwać, by dotrzeć do Europy, na Lesbos. Teraz trafiają tutaj - do całkowicie przepełnionego obozu bez jakichkolwiek wygód. To miejsce niebezpieczne, niepewne, dlatego stan psychiczny tych dzieci pogarsza się z dnia na dzień - relacjonuje Marco Sandrone z "Lekarzy bez Granic”.