Puste półki w sklepach? Kosiniak-Kamysz: Jesteśmy bezpieczni żywnościowo

Donald Tusk godzinę temu Chiny i Rosja rozpoczęła wojna informacyjna z zachodem główne tezy wirus przyszedł z USA oraz Unia nic nie robi rozpowszechnione są przez pożytecznych idiotów także w Polsce w czasach zarazy Bądźmy odporni na wirus kłamstwa To nie jest polityczna wojenka ja się na pewno w politycznego i nie wpisuje Bądźmy odporni na fake newsy tak w tym się i to te dotyczące przyszedł Dlaczego pojawił się bo ja usłyszę różne teorie że to jest specjalnie ktoś No właśnie bardzo dobrze trzeba być czujnym żeby że no tak nie być nie nie nie nie straszyć też wczoraj wspólny nasz apel po spotkaniu z premierem żeby nie było paniki w sklepach że nie zabraknie żywności dzięki temu też że mamy dobry polskie rolnictwo mamy dobry polski gospodarzy jesteśmy bezpiecznik żywnościowo ale mogę się zwrócić że państwo pozbyć się z apelem do youtuberów to jest dzisiaj ogromna siła szczególnie domu szkolenia różnego rodzaju YouTuberzy piszący swoje blogi blogerzy Proszę was zaangażuj ci się też mi informację wypełnijcie czas wolny można powiedzieć że nic z takich niestandardowych przyczyn młode dla młodego pokolenia zaangażuje ich fajne akcje to jest taka społeczność internetowa może dzisiaj wykonać wielką Na misję dla nas wszystkich dla całego społecznej absolutnie do tego również się dołączam wspomniał pan o młodych ludzi w galeriach handlowych nadal tych młodych ludzi jest bardzo dużo rozwiązaniem nie byłoby jakoś monitorowanie Ewentualnie tych młodych ludzi którzy przychodzą Nadal do tej galerii handlowych może zamknięcie tych placówek bo takie informacje też pojawiają się zamknąć galerie handlowe przy w której kawiarnia No rozrywkową to trzeba to robić sklepy spożywcze oczywiście muszą pozostać otwarte dobra decyzja o którą też wczoraj z nią dotycząca zaopatrywania również w niedzielę sklepów spożywczych żeby ten rygor handlu w niedzielę nie był tak rygorystyczny w momentach największego zagrożenia więc tutaj Gdybyśmy byli w prawdziwie cyfrową szkołę to też byśmy nie mieli tylu tylu problemów brakuje tornistrów e-podręczników wymiany za pośrednictwem komputera