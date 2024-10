Pushbacki na polskiej granicy? Komisarz RE wydał opinię

Skarga do ETPC, do której odnosi się komisarz, to "R.A. i inni przeciwko Polsce". Dotyczy ona 32 obywateli Afganistanu, którzy w 2021 roku przekroczyli granicę polsko-białoruską i zostali zatrzymani przez polskie służby, które uniemożliwiły im opuszczenie terenu przygranicznego.