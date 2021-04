Punkty szczepień jak reklama rządu. Muszą mieć tablice z logo KPRM

"Wykorzystanie odpowiednich oznaczeń jest jednym z niezbędnych warunków włączenia Punktów Szczepień Powszechnych do Narodowego Programu Szczepień " - czytamy w komunikacie dotyczącym wytycznych dla tworzenia nowych masowych punktów szczepień.

Jak się okazuje, znane już wszystkim z mediów jasnoniebieskie tablice z napisem "Punkt szczepień przeciwko COVID-19" odchodzą do lamusa. Wytyczne, jakie rząd opublikował 13 kwietnia, zawierają nowe wzory oznakowania.

Zamieszanie z tablicami. Punkt szczepień zaskoczony wytycznymi

O zamieszaniu z tablicami poinformowali redakcję WP organizatorzy jednego z nowych masowych punktów szczepień. Już kilka dni temu ich punkt był gotowy do rozpoczęcia działalności, ale oplakatowany był "po staremu".

Takie oznakowanie obowiązywało do tej pory w punktach szczepień

- Nie rozumiem, jakie znaczenie mają te kolory. Jeśli to takie ważne, wyrzucimy stare tablice i zainstalujemy nowe - mówi WP organizator punktu szczepień. Nie chce występować pod nazwiskiem, aby nie drażnić miejscowego wojewody.

"Absurdalna reklama rządu"

Wysłaliśmy do KPRM pytania, z czego wynika zmiana kolorów na tablicach. Dlaczego takie ważne stały się logotypy urzędów? Jednak nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

- Koncentrowanie się w tej chwili na takich sprawach jak właściwa tabliczka i czy na pewno jest na niej wyeksponowany KPRM, to absurd. Pokazuje, gdzie jest nacisk, że tu nie chodzi o rozwiązywanie problemów, ale o reklamę rządu - komentuje w rozmowie z WP Krzysztof Strzałkowski, burmistrz dzielnicy Wola w Warszawie i szef komisji zdrowia sejmiku mazowieckiego.

Podkreśla, że tak drobiazgowe wytyczne to przykład tworzenia barier administracyjnych w systemie organizacji masowych szczepień. Dodajmy, że do uruchomienia masowego punktu szczepień potrzebna jest zgoda wojewody. Takiego warunku nie było, kiedy w grudniu 2020 powstawał system 6 tys. punktów szczepień, oparty o przychodnie i szpitale.

- Organizacja masowych punktów szczepień powinna być domeną samorządów i powinno być tu więcej swobody. Rząd niech przede wszystkim zapewni szczepionki. W Warszawie opracowaliśmy plan utworzenia 13 puntów szczepień . Niestety doszły do mnie informacje, że punkt na Woli, gdzie planowaliśmy szczepienie 2 tys. osób dziennie, nie zyskał akceptacji władz. Podobno Warszawa nie potrzebuje tylu miejsc szczepień - mówi dalej Strzałkowski.

O tym, że Punkty Szczepień Powszechnych mają przyspieszyć akcje szczepień, mówił dziś w Gdańsku premier Mateusz Morawiecki. Na konferencji w hali sportowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego poinformował, iż powstanie dodatkowo 471 dużych punktów szczepień, zdolnych do wykonania tysięcy zabiegów dziennie.

- Ostatnio mówiłem o podaniu 20 mln szczepionek do końca drugiego kwartału. Dzisiaj mogę powiedzieć, po ostatnich dyskusjach z Komisją Europejską, że będzie to więcej, 23 lub 24 mln szczepień - mówił. Podkreślił, że pozwoli to osiągnąć przełom w uzyskaniu pułapu odporności zbiorowej.