Pułkownik ocenił obietnicę Trumpa. "To niemożliwe"

Donald Trump powtarza, że jeśli zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych, to w ciągu 24 godzin doprowadzi do zakończenia wojny w Ukrainie. - Nie da się tego konfliktu zakończyć w 24 godziny, jak mówi prezydent Trump. Jest to niemożliwe - ocenił w programie "Newsroom" WP były zastępca szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego płk rez. Maciej Matysiak. Według gościa WP Trump unika jasnego opowiedzenia się po stronie Ukrainy i przeciwko Rosji. - Kandydat na prezydenta Stanów Zjednoczonych, czyli kraju, który jest główną siłą w NATO i w koalicji wspierającej Ukrainę, powinien jasno i wyraźnie powiedzieć, po której stronie się opowiada (…). Nie mówiąc, że będzie wspierał Ukrainę (…), stawia się po tej drugiej stronie - stwierdził płk Matysiak.