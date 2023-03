"Pulchna" córka Kim Dzong Una doprowadziła Koreańczyków do wściekłości

Nikt nie może nosić tego imienia

Władze w Korei Północnej zmuszają dziewczęta i kobiety, które noszą to samo imię, co córka Kim Dzong Una, do zmiany tożsamości na inną. Według raportu Radia Wolna Azja powołującego się na źródła z Korei Północnej lokalne władze wydały rozkazy kobietom o imieniu Ju Ae, aby zmieniły swoje metryki urodzenia.