Puławy. Radni przeciwko "subkulturze LGBT". Chcą chronić dzieci, nauczycieli i przedsiębiorców

Kolejni radni sprzeciwiają się "ideologii LGBT". Radni Puław postanowili chronić przed "homopropagandą" nie tylko dzieci i młodzież, ale także nauczycieli i przedsiębiorców.

"Nie zgodzimy się na sprzeczne z prawem instalowanie funkcjonariuszy politycznej poprawności w szkołach (tzw. "latarników"). Będziemy strzegli prawa do wychowania dzieci zgodnego z przekonaniami rodziców. Zrobimy wszystko, aby do szkół nie mieli wstępu gorszyciele zainteresowani wczesną seksualizacją polskich dzieci i młodzieży w myśl tzw. standardów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)" - czytamy w przyjetej podczas czwartkowej sesji deklaracji.