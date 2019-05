Lublin: wojewoda wręczył medale i dyplomy za walkę z ideologią LGBT

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek nagrodził samorządowców za podjęte przez nich uchwały wymierzone w środowisko osób LGBT. Były medale i dyplomy za "podjęte działania w celu ochrony instytucji rodziny przed zagrożeniami ze strony destrukcyjnych ideologii".

- I wszystko, co widzimy, co się dzieje na naszych oczach, to wielkie, totalne uderzenie w jedność wspólnoty narodu polskiego. Jeśli szatan chce uderzyć w tę wspólnotę - uderza w rodzinę. Jeśli zniszczy rodzinę, zniszczy naród - mówił wojewoda.

Czarnek przekonywał, że instytucją, która broni rodziny jest Kościół katolicki. - Jeśli przyjdą zniszczyć naród, to zaczną od Kościoła - grzmiał. - Wszystko co obserwujemy, a co jest związane z ideologią LGBT, której państwo - obecni na tej sali - tak stanowczo przeciwstawiliście się, to jest coś co jest wymierzone w rodzinę, w naród, człowieka. To jest coś, co jest sprzeczne z Konstytucją RP. Tą konstytucją, z którą łażą po ulicach i krzyczą "konstytucja, konstytucja", nie widząc co jest w niej zapisane - dowodził.