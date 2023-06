Pucz osłabi Rosjan w Ukrainie? Ekspert wskazuje na jedną możliwość

- Ukraińcy zdają sobie sprawę ze swoich możliwości oraz przeciwnika - ocenił płk rez. Maciej Matysiak, były zastępca szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, komentując działania Ukrainy związane z "puczem Prigożyna". - Nie widzieliśmy żadnych specjalnych ruchów armii rosyjskiej w związku z puczem. Nie było przesunięć czy odwołań z frontu - dodał płk. Matysiak. Jak ocenił, Ukraińcy - z wojskowego punktu widzenia - musieli przejść do kontrofensywy. - Ukraina przechodzi do działań aktywnych, bo bez tego nie uda jej się zwyciężyć - mówił. Stwierdził także, że pucz nie osłabił Rosjan na froncie. - Gdyby doszło do wypowiedzenia posłuszeństwa i buntu po stronie żołnierzy rosyjskich, to byłaby zmienna. Ale na to się nie zanosi - stwierdził ekspert.