Ptasia grypa w Wielkopolsce. W gospodarstwach padło 30 tys. kaczek

W dwóch gospodarstwach w Wielkopolsce padło w sumie 30 tys. kaczek. Prawdopodobnie z powodu ptasiej grypy. Próbki bada w tej chwili Państwowy Instytutu Weterynarii w Puławach.

W gospodarstwie znajdującym się w miejscowości Słaborowice padło 21 tys. kaczek i kaczorów, a u hodowcy z Ostrowa Wielkopolskiego - 9 tys. kilkudniowych kaczek przeznaczonych do tuczu.

Z pierwszego gospodarstwa zostały pobrane próbki do badań i wysłane do Państwowego Instytutu Weterynarii w Puławach - podaje rmf24.pl za PAP.

Do tej pory wykryto dwa przypadki grypy ptaków w Wielkopolsce - podaje Tomasz Stube z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Ptasia grypa w Wielkopolsce

Ptasia grypa to choroba wirusowa, która zagraża ptakom hodowlanym i wolno żyjącym. Wirus nie stanowi dużego zagrożenia dla ludzi, pod warunkiem przestrzegania zasad higieny. Nie należy jeść mięsa i jaj bez poddania ich obróbce cieplnej w temperaturze minimum 70 stopni C. Po zetknięciu z ptakami trzeba dokładnie umyć ręce. Płynem do mycia naczyń należy dokładnie umyć wszystkie przedmioty które miały kontakt z surowym drobiem 9deski, talerze, noże).