Rościn. Ptasia grypa na fermie, trwa zagazowywanie chorego drobiu

Rościn. Na jednym z ferm stwierdzono obecność wirusa H5N8, potocznie nazywanego ptasią grypą. Powiatowy lekarz weterynarii zdecydował o zagazowaniu całej hodowli drobiu.

O sprawie informuje zachodniopomorski wojewoda. Jak wynika z opublikowanego komunikatu, zagazowano już część kurników na fermie, w niedzielę działania będą kontynuowane. Następnie drób zostanie przewieziony do specjalnej firmy specjalizującej się w utylizacji padłych zwierzą hodowlanych. Łączna masa zagazowanego drobiu to 110 ton.

"H5N8 to wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków. To choroba bardzo zaraźliwa dla ptaków. W dużych skupiskach hodowlanych wirus błyskawicznie przenosi się między ptakami w jednym budynku - do zakażenia dochodzi drogą kropelkową - ale też między sąsiednimi budynkami" – wyjaśnia w komunikacie dr Maciej Prost, wojewódzki lekarz weterynarii.