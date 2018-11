Psychiatra z Pabianic miał wyłudzić 8 mln zł z NFZ

Na polecenie prokuratora zatrzymany został 55-letni lekarz psychiatra z Pabianic, podejrzany o wyłudzenie z NFZ refundacji do leków psychotropowych na prawie 8 mln zł. Postawiono mu aż 47 zarzutów.

Na wniosek prokuratora sąd aresztował 55-latka na trzy miesiące. Oprócz wyłudzenia pieniędzy, postawiono mu także zarzuty poświadczenia nieprawdy w dokumentach, wprowadzania do obrotu i posiadania bez zezwolenia produktów leczniczych oraz wywierania presji na świadków. Grozi mu kara więzienia do 12 lat.

Zatrzymana została także przedstawicielka jednej z firm farmaceutycznych. Usłyszała zarzuty wprowadzania bez zezwolenia do obrotu produktów leczniczych oraz udział w wyłudzeniu refundacji leków.

Wystawiał recepty na swoich pacjentów

- Wszystko wskazuje na to, że z działalności przestępczej uczynił stałe źródło dochodów, co wpływa na zaostrzenie odpowiedzialności karnej - informuje w komunikacie Krzysztof Kopania, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Łodzi.

Jak wynika z ustaleń prokuratury, podejrzany lekarz wykorzystując dane swoich pacjentów wystawiał recepty na leki, które faktycznie nie były stosowane w ich leczeniu. Tak spreparowane recepty były realizowane w aptekach jednej z sieci. W ten sposób lekarz wykorzystał dane 38 pacjentów, wyłudzając na szkodę NFZ w latach 2013 – 2017 dofinansowanie do leków na kwotę blisko 8 mln złotych.

Sprzedawał leki psychotropowe

- Cztery zarzuty dotyczą wprowadzania bez wymaganego zezwolenia do obrotu leków psychotropowych. Jak ustalono, co najmniej czterem swoim pacjentom, podczas wizyt lekarskich w jego gabinecie, przekazywał tego typu leki pobierając za to opłatę - pisze Kopania.