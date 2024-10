PSL na wojnie z koalicjantami o rządowy projekt. Kłopotek: "To odczłowieczanie tych ludzi"

- Nie bardzo rozumiem, dlaczego cały czas próbujemy tym osobom odebrać prawo do tego, by mogły zawrzeć związek partnerski w urzędzie stanu cywilnego, żeby mogły się tym cieszyć. Oni tak samo, jak my czują, przeżywają. To są tacy ludzie jak my. Dlaczego mamy im to minimalne prawo do szczęścia i do bycia takimi samymi ludźmi jak my odbierać? Przypomnę, że zdecydowana większość związków partnerskich w Polsce to są związki heteroseksulane, więc tym bardziej mi się to nie podoba - dodaje Kłopotek.