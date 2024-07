PSL chce walczyć z "lewacką i prawacką rewolucją" w szkole. Ma pomysł

Lider ludowców zapowiedział ustawę o wychowaniu patriotycznych. PSL ma zaprezentować projekt w najbliższym czasie. Ma to być "zbiór rozwiązań zapobiegający jakiejkolwiek rewolucji - czy to lewackiej, czy prawackiej, bo jedna i druga szkodzi Polsce". - My się w naszych działaniach nie obawiamy ani biskupów, ani lewaków - mówił Władysław Kosiniak-Kamysz.