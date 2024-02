Przyszłość prezesa PiS. Kaczyński na polityczną emeryturę? Polacy wydali wyrok

Czy Jarosław Kaczyński powinien wybrać się już na polityczną emeryturę? Reporter WP Zapytał o to mieszkańców Białegostoku. - Powinien, nie panuje nad sobą, nie panuje nad rządem, który był. Powinien zostawić rządzenie młodym - rzuciła jedna z emerytek. - Niech idzie, ma już swoje lata. Jego wypowiedzi są dziwne - dodał inny mężczyzna. - Teraz młodsi powinni rządzić. Ten pan mi się źle kojarzy, robi zły PR swojej partii - stwierdziła kolejna białostoczanka. Po zmianie władzy prezesowi Prawa i Sprawiedliwości zarzucono wiele kontrowersyjnych wypowiedzi. Jakiś czas temu Kaczyński nazwał w Sejmie Tuska "niemieckim agentem", ostatnio zaś twierdził, że dla niego "Sejm nie istnieje". - Co on wyrabia z tym krajem. Podzielił kraj na pół, opluwa wszystkich, nikt się nie liczy, tylko on – skomentował kolejny mieszkaniec Podlasia. - Nie podoba mi się tak, jak postępuje pan Kaczyński. Robi to bardzo brzydko, każdy powinien mieć swoje zdanie, ale po prostu wypowiadać się w kulturalny sposób, a nie jak on to robi - przyznała przed kamerą WP inna kobieta. Nasi rozmówcy mówią niemal jednym głosem o koniecznej zmianie i odpoczynku. Tylko nieliczni przepytani mieszkańcy Białegostoku zdecydowanie bronili prezesa. Kto powinien zastąpić Kaczyńskiego i objąć stery w PiS? Obejrzyj sondę WP.