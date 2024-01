Przyszli na ślub po pana młodego. Deportowany z Austrii

"Władze miały tysiąc okazji, aby złapać nas w pracy lub w domu i oszczędzić nam tego traumatycznego doświadczenia" - mówi panna młoda. Miała nadzieję, tak jak wujek Hamzy, że działania prawnika wstrzymają deportację, ale mężczyzna został już odesłany do swojej ojczyzny. Władze Austrii wsadziły go do samolotu do Stambułu. Według gazety "Kleine Zeitung" Hamzę czeka służba wojskowa w armii tureckiej.