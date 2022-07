Przyszedł na obiad. Odkrył ślady dinozaurów

Ślady sprzed 100 mln lat pod pokładami brudu i kurzych odchodów

W miejscu, gdzie znaleziono ostatnie ślady była wcześniej kurza ferma, a ślady dinozaurów były przysypane ziemią i piaskiem, co chroniło je przed erozją i uszkodzeniami powodowanymi przez warunki atmosferyczne. Brud został usunięty dopiero około roku temu, gdy otworzono restaurację. Właściciel polubił naturalny wygląd nierównego kamienia, więc pozostawił go w stanie nietkniętym, zamiast wyrównywać go cementem. W efekcie ślady stóp były dobrze chronione.