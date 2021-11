Przyspieszenie trzeciej dawki? Dr Grzesiowski: to decyzja lekarza

Na szczepienie przeciw COVID-19 dawką przypominającą mogą od wtorku (2 listopada) rejestrować się wszystkie osoby pełnoletnie, ale - co ważne - jeśli od pełnego szczepienia upłynęło co najmniej pół roku. - Skierowanie powinno uruchomić się automatycznie, jeśli upłynęło sześć miesięcy od poprzedniej dawki. To termin ustalony na podstawie badań naukowych, bo wtedy spada odporność poszczepienna - powiedział w programie "Newsroom" WP dr Paweł Grzesiowski. Ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. COVID-19 zaznaczył, że wcześniejsze szczepienie dawką przypominającą jest możliwe w przypadku osób z obniżoną odpornością organizmu. - To powinny być decyzje indywidualne. Lekarz powinien stwierdzić, że np. jest to osoba dializowana, z chorobą nowotworową czy przyjmująca leki obniżające odporność - wyjaśniał gość Patrycjusza Wyżgi.