Przyrodnicy alarmują. Myśliwi zastrzelili dwa wilki

Dwa wilki zostały niedawno zastrzelone przez myśliwych, alarmuje Stowarzyszenie dla Natury "Wilk". Jeden w piątek na skraju Roztoczańskiego Parku Narodowego, a drugi 14 sierpnia niedaleko Kluczborka. - W obu przypadkach natychmiast wezwaliśmy policję - piszą ekolodzy.

Pole otoczone ambonami

Drugi wilk, Miko, został uratowany po kolizji drogowej, do której doszło na początku lutego 2018 r. Po wyleczeniu wypuszczono go do Puszczy Bydgoskiej, skąd wędrował aż do lasów niedaleko Olesna i Kluczborka. Przyrodnicy piszą, że pokonał kilkaset kilometrów.