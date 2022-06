Przypadków będzie więcej, a leku nie ma. Jak leczyć małpią ospę?

Medycy alarmują, że na wyniki testów muszą czekać nawet do 10 dni, bo próbki wysyłane są do Holandii. Mazowiecka konsultant ds. chorób zakaźnych w rozmowie z "Wyborczą" tłumaczy, że w polskich szpitalach brakuje też leku, który skutecznie radzi sobie z wirusem małpiej ospy, a "tekwirymat" jest dopuszczony do użytku w naszym kraju i zaakceptowany przez Europejską Agencję Leków.