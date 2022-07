Przyłębska: nie dam się zastraszyć rosyjskim prowokatorom

Podczas programu nawiązała także do słów Donalda Tuska z konwencji w Radomiu. Lider PO zapewniał, że "prawnicy Andrzeja Dudy napisali ekspertyzy, że wybór Glapińskiego jest nielegalny", co może ułatwić "wyprowadzenie gościa z NBP". - To pokazuje, że ci ludzie nie dorośli do demokracji. Jeśli przewodniczący najważniejszej partii opozycyjnej, mówi, że nie będzie stosował prawa, to jest sytuacja prowadząca do monarchii absolutnej. To jest osoba, która gardzi demokracją - przekonywała Przyłębska.