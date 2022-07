Przyłębska komentuje słowa Tuska. "To byłaby anarchia"

- Niestety, pan przewodniczący Donald Tusk groził mi, że jeżeli nie będę chciała odejść z Trybunału Konstytucyjnego, to jakoś mnie "odśrubuje", czy nie wiem, co ze mną zrobią. Powtarzam: mam dziewięcioletnią kadencję sędziego Trybunału, to jest kadencja konstytucyjna - stwierdziła Przyłębska, odnosząc się do słów lidera PO Donalda Tuska. W wywiadzie dla "Gazety Wyborczej" zapowiadał on przywrócenie stanu sądownictwa sprzed reformy PiS. Zapytany w rozmowie: "jak się pani Przyłębska przykuje do fotela, to co?", odparł: "to trzeba odkuć, po prostu".