"Przyłapanie na gorącym uczynku, dostrzeżenie tego, czego inni nie widzą. Jesteście w tym dobrzy"

Pożary, wypadki, ewakuacje budynków, awarie w bankach, kontrowersyjne pomysły nauczycieli, ale też sukcesy Polaków. Skąd o nich wiemy? Od was, drodzy czytelnicy. Jesteście kluczowym źródłem informacji. Dzięki wam możemy ostrzegać, alarmować i chwalić.

Jesteście zszokowani, zbulwersowani, zachwyceni jakimś wydarzeniem lub prosicie o pomoc. Dajecie nam znać, a my sprawdzamy i dopytujemy. Tak to działa. Dzięki wam jesteśmy pierwsi z informacją, a wy stajecie się współtwórcami WP.

Lot Chicago-Warszawa został przerwany, bo pasażer źle się poczuł. Setki Polaków utknęły na greckiej wyspie. W Łodzi tramwaj utknął na ulicy, bo do połowy zalała go woda. Wybuchł pożar w miejscowości Wszedzień k. Mogilna, gdzie ogień zajął 1000 ton płynnych chemikaliów. Ale także: Polacy, którzy pojechali do pracy do Holandii, spali w magazynie na paletach. Dyrektorka przedszkola groziła rodzicom konsekwencjami, jeśli nie zagłosują na projekt związany z przedszkolem. Polak znalazł się w finale światowego konkursu cukierniczego. Te wszystkie tematy powstały na podstawie waszych zgłoszeń.