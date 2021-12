Przyłapani. Nie znają flagowego programu PiS

Od stycznia w życie wchodzi reforma podatkowa PiS - Polski Ład. Postanowiliśmy sprawdzić zatem, co o Polskim Ładzie wiedzą politycy partii rządzącej. Niektórym nie poszło najlepiej. Pierwsze, proste pytanie i zaraz problem. Jakie ulgi są przewidywane dla klasy średniej? Robert Telus z PiS był wyraźnie zakłopotany. - Trudne mi pan pytanie zadał - odpowiada. Robert Gontar, na pytanie, jak ulga ma być obliczana, mówił o wzorze, ale nie potrafił wyjaśnić, o co chodzi. Powiedział za to, że każdy, nawet nie posiadając rodziny, będzie mógł uzyskać pomoc państwa w uzyskaniu kredytu, a nie jest to prawda. Zbigniew Girzyński, zapytany o składkę zdrowotną wg nowych zasad, stwierdził, że nie chce zgadywać. Iwona Michałek z Porozumienia stwierdziła, że od 1 stycznia mają być zmiany, a nikt nic nie wie. Zobacz więcej w materiale wideo.