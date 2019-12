WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze Andrzej Duda + 2 Krzysztof Śmiszektłit Natalia Durman 50 min. temu "Przykro mi na to patrzeć". Krzysztof Śmiszek o Andrzeju Dudzie - Patrzę na tę prezydenturę niezwykle krytycznie. Nie tylko z punktu widzenia państwowca, ale też prawnika. Człowiek, który jest doktorem... Rozwiń Na koniec wczoraj Donald Tusk mówi … Rozwiń Transkrypcja: Na koniec wczoraj Donald Tusk mówiący o Andrzeju Dudzie powiedz Parodia prezydenta Patrzę na obecnego prezydenta na kilka Ostatecznym Przed drugą turą Tak bardzo Jadę tam na ten prezydenturę na te ostatnie lata patrzę niezwykle krytycznie i to nie tylko z punktów Państwo wcale to z punktu widzenia prawnika Człowiek który jest doktorem nauk prawnych i które Właściwie w świetle kamer W świetle dnia Podpisuje ustawę Proponuję rozwiązania powołuje ludzi do Ustrojowych organ Naszego państwa którzy nie powinni tam tam Zasiada Wydaje się człowiekiem którego kręgosłup został zła Jest niesamodzielne Przykro mi na to Oczyść Zawsze trzymam kciuki za prezydenta bo to jest mój prezydent i nigdy nie powiem że to nie jest mój prezydent ale uważam że to jest człowiek Sterowalny właśnie zatracił się w tym swoim W tej swojej też tak Bufonada Celebrowanie tego własnego głosu Wystąpień Ale za Kwiecistymi oratorskim Jeżeliby Prezydentem Tosia Prawnik Łono może Przesunięte że jest adwokatem więc może otworzyć swoją kancelarię i prowadzić swoje Swoje sprawy swoich klientów Ja jestem również doktorem nauk prawnych jak pan pan Wydaje mi się że nasze środowisko Bardzo jednoznacznie OC Człowieka które Stoi na czele państwa stoi na Miał stać na straży A ten konstytucję naruszał Piła