Przyjechali na marsz 4 czerwca z "bastionu pisowskiego". "Wściekłość sięgnęła zenitu"

Tysiące Polaków wzięły udział w marszu 4 czerwca. Z wieloma udało się porozmawiać dziennikarzom Wirtualnej Polski. - Zmienia się. Najlepszym tego dowodem jest to, że z samego Jasła przyjechała grupa ludzi, półtorej autobusu, choć dawniej protestujący by do taksówki wsiedli - mówi nam jeden z manifestujących, który przyjechał z Jasła, jak sam mówi, "bastionu pisowskiego". - Sądzę, że wściekłość w narodzie sięgnęła zenitu i efektem tego jest ta potężna manifestacja - skomentował. Inna z protestujących nazywa Prawo i Sprawiedliwość "zdegenerowaną partią polityczną. - Musi koniecznie zostać odsunięta od władzy. Nie ma innej opcji - mówi.