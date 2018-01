"Przygłupy", "Nacjonalistyczne lumpy". Prof Staniszkis i prof. Bugaj komentują materiał o nazistach

- Patrząc w tej chwili na te działania, ja jestem przerażona, że jest tak duże poparcie dla PiS-u i rośnie - komentowała reakcje po materiale dotyczącym polskich nazistów Jadwiga Staniszkis. Zdaniem profesor nowy rząd nadal sobie nie radzi. - Mateusz Morawiecki odnotowuje gafy - dodał prof. Ryszard Bugaj.

Profesorowie ocenili szybką reakcję polityków PiS na kulisy działalności stowarzyszenia "Duma i uprzedzenie. - On wie, że w Warszawie podejrzeni o to, że on jest antysemitą i że jest tolernacyjny wobec takich skrajności nie może mu posłużyć - skomentował reakcję Patryka Jakiego ekonomista.