Przyczaili się na Rosjan. Mały granat zniszczył T-72

Niebywałe połączenie starej broni z nowoczesnością. Ukraińcy wpadli na genialny plan w rejonie walk pod Donieckiem. Do drona przyczepili radziecki granat odłamkowy RGD-5 z czasów zimnej wojny. Wszystko po to, by doszczętnie zniszczyć T-72. Gdy żołnierze Putina w panice porzucili swój sprzęt blisko od rosyjskich pozycji, zrzucono granat do wnętrza maszyny przez otwartą klapę na wierzy. Taki obrót spraw pozwolił Ukraińcom uniknąć strat w potencjalnym przejęciu czołgu, ponieważ w pobliżu roiło się od okupantów. Dlatego też padł rozkaz, by zniszczyć wrogą maszynę najmniejszymi kosztami. Po kilku chwilach w czołgu wybuchł pożar. Doszło do zapalenia się amunicji i jej detonacji, przez co z kolejnego rosyjskiego czołgu w obwodzie donieckim zostały tylko zgliszcza.