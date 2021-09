"Przychodzi masa krytyczna". Niepokojące sygnały z Brukseli

Żaden traktat szczegółowo nie opisuje wszystkich spraw

Gdy padają głosy, że to, co się dzieje wobec Polski, jest niezgodne z traktatami, bo przecież nigdzie nie jest napisane nic np. o tym jak ma działać system dyscyplinujący sędziów, to mamy do czynienia z oczywistą manipulacją. Żaden traktat, żadna konstytucja szczegółowo nie opisuje wszystkich spraw. Ale można z szerszych zapisów traktatowych, wcześniejszych wyroków TSUE - słowem z całego dorobku prawnego UE - wyciągnąć jednoznaczne wnioski. W interesującej nas prawie sięgnąć można np. do art. 4 Traktatu o UE, w którym jest mowa o zasadzie "lojalnej współpracy". W punkcie 3. tego artykułu czytamy: Państwa Członkowskie podejmują wszelkie środki ogólne lub szczególne właściwe dla zapewnienia wykonania zobowiązań wynikających z Traktatów, lub aktów instytucji Unii. W postępowaniu wobec Polski stosuje się bardzo jasny art. 258 traktatu o funkcjonowaniu UE, który brzmi: Jeśli Komisja uzna, że Państwo Członkowskie uchybiło jednemu z zobowiązań, które na nim ciążą na mocy Traktatów, wydaje ona uzasadnioną opinię w tym przedmiocie, po uprzednim umożliwieniu temu Państwu przedstawienia swych uwag. Jeśli Państwo to nie zastosuje się do opinii w terminie określonym przez Komisję, może ona wnieść sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.