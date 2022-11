Przeżyła koszmar na wycieczce. Nowe informacje o 12-latce

W środę Radio Poznań poinformowało, że z Mają jest logiczny kontakt, oddycha już sama i jest wydolna krążeniowo. Mogli z nią w środę porozmawiać rodzice. 12-latka z Damasławka przyjechała do Poznania na szkolną wycieczkę i to w jej trakcie doszło do upadku z wysokości około 6 metrów. Dziewczynka wciąż znajduje się w poznańskim szpitalu dziecięcym, gdzie przebywa na OIOM-ie.