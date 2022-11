Koszmar na szkolnej wycieczce. Ojciec 12-latki oskarża

Ojciec Mai zabrał głos po wypadku podczas wycieczki szkolnej

"Fakt" przekazał, że rodzice dziewczynki mają zarzut do zachowania właściciela obiektu, w którym doszło do wypadku. - Nasza córka musiała walczyć o życie, a ten człowiek w ogóle nie poczuwa się do żadnej odpowiedzialności - powiedział tabloidowi tata Mai Wojciech Nowicki.