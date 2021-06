Dlatego odsunął się od Kościoła. Leszek Miller podzielił się wstrząsającą historią

Były premier, europoseł Leszek Miller opowiedział w programie "Tłit" Wirtualnej Polski historię opisaną w książce "Miller. Twardy romantyk". - Byłem świadkiem zalotów mojego znajomego księdza do jednej z moich sióstr ciotecznych. Ona miała wtedy 14-15 lat. Byłem wtedy chłopcem, byłem tym wstrząśnięty - zdradził. - Ze swojej strony nie miałem żadnych przygód z księżmi, nie byłem ofiarą pedofilii. Tego księdza bardzo lubiłem. Byłem z nim w bardzo dobrych kontaktach. On się interesował kobietami, ale w tym przypadku zdecydowanie zbyt młodymi - kontynuował. - Znałem i znam różnych księży. Nie uogólniałem. Wiem, że, jak w każdej profesji, są ludzie do tego powołani, są tacy, którzy nigdy nie powinni tam być. Mój proces odchodzenia od Kościoła nie zasadzał się tylko na tym. To była kropelka, która przepełniła czarę - podsumował.