Przez "incydent" może stracić szansę na awans. Przemysław Czarnecki chciał zostać wiceministrem

Nie milknie burza wokół sylwestrowej awantury, do której doszło w mieszkaniu syna Ryszarda Czarneckiego. Jakie będą dalsze losy polityka? Wszystko wskazuje na to, że Przemysław Czarnecki może stracić szansę na objęcie ważnego stanowiska w rządzie.

O co chodzi? Jego ojciec, europoseł Ryszard Czarnecki od dawna zabiegał o stanowisko wiceministra sportu dla syna. Według tabloidu Przemysław Czarnecki miał zostać nominowany na jesieni. - Rysiu chodził, no i prawie wychodził - mówi anonimowo jeden z polityków PiS w rozmowie z "Faktem".

Wówczas plany przyjęcia młodego Czarneckiego do rządu pokrzyżowało opublikowane taśm z restauracji Sowa i Przyjaciele, gdzie Mateusz Morawiecki jako prezes banku BZ WBK miał interweniować w sprawie pracy dla syna europosła z Prawa i Sprawiedliwości. Ostatecznie wiceministrem sportu została posłanka Anna Krupka.

"Nie ma na świecie rury, której się nie da odetkać"

Jednak jak wynika z informacji tabloidu, Ryszard Czarnecki nie dawał za wygraną. - To jest taki facet, który robi tak: "nie ma na świecie rury, której się nie da odetkać" – opowiada rozmówca "Faktu". I dodaje, że polityk starał "wychodzić" stanowisko wiceministra sportu dla syna w strukturach partii, wbrew niechęci samego szefa resortu Witolda Bańki. Jednak wszystko wskazuje na to, że po sylwestrowej awanturze w domu Przemysława Czarneckiego drzwi do kariery młodego posła się zamknęły.