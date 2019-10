Przez 17 lat ratował życie ludzi. Chirurg z Torunia ciężko zachorował. Potrzebuje pomocy

Doktor Paweł Drojecki, chirurg naczyniowy z Torunia, jeszcze rok temu przeprowadzał skomplikowane operacje, ratując ludzkie życie. W ciągu 17 lat kariery zoperował tysiące pacjentów. Ta historia powinna trwać, ale Pawła spotkała koszmarna choroba. Teraz sam potrzebuje pomocy.

Fantastyczny lekarz, ujmujący człowiek z niebanalnym poczuciem humoru, ale przede wszystkim kochający mąż i ojciec 9-letniej Klary - tak opisuje go rodzina. 43-letni Paweł Drojecki to znany w Toruniu chirurg.

Operował pęknięte tętniaki aorty, ostre niedokrwienia kończyn, leczył ofiary wypadków. - To często były stany bezpośredniego zagrożenia życia. Mąż był w stanie po jednym telefonie, w środku nocy, przyjechać do kliniki, mimo że miał prawie godzinę drogi. Doglądał zawsze swoich pacjentów. Po zabiegach sprawdzał na oddziale, czy wszystko jest z nimi w porządku, choć nie musiał. Oni go uwielbiali - opowiada żona Pawła.