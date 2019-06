Przewrócona łódź na jeziorze Wilże wywołała akcję ratunkową

Na jeziorze Wilże koło Drawska Pomorskiego zauważono przewróconą do góry dnem łódkę. Na miejscu się strażacy i płetwonurkowie. Jak się okazało, to był efekt dziecięcej zabawy.

Przewróconą łódkę zauważono w środę po godzinie 17.00. Do akcji ratunkowej przystąpiły dwa zastępy straży pożarnej i grupa płetwonurków - poinformowało radiozet.pl. Szukali zaginionych osób, nie wiedząc, ile było ich na łodzi.

- To była głupia zabawa dzieci. Odczepiły łódź i weszły do niej. Kiedy zobaczyły, że przecieka, uciekły. Łódź, odwrócona do góry dnem, dryfowała na jeziorze - powiedziała Wirtualnej Polsce nadkomisarz Alicja Śledziona, rzecznik prasowa KWP w Szczecinie.